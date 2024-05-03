Павлюк: Россия имеет план захвата Харькова и Сум

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк оценил план российских захватчиков захватить Харьков и Сумы в интервью для издания The Times.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми они располагают", - сказал он.

Павлюк заявил, что главной целью России остается уничтожение Украины как государства. По его словам, враг планирует захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.

"Но поскольку мы не давали им такой возможности с 2022 года, мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году, - это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области.

Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить российского прорыва, и надеемся, что американское оружие нам поможет. Если бы оно пришло вовремя, мы бы не потеряли территории, которые потеряли за последние несколько месяцев", - заявил командующий Сухопутными войсками.