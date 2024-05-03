  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Павлюк: Россия имеет план захвата Харькова и Сум
В тренде

Павлюк: Россия имеет план захвата Харькова и Сум

Общие новости

Пока неизвестна степень их серьёзности

Павлюк: Россия имеет план захвата Харькова и Сум

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк оценил план российских захватчиков захватить Харьков и Сумы в интервью для издания The Times.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми они располагают", - сказал он.

Павлюк заявил, что главной целью России остается уничтожение Украины как государства. По его словам, враг планирует захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.

"Но поскольку мы не давали им такой возможности с 2022 года, мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году, - это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области.

Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить российского прорыва, и надеемся, что американское оружие нам поможет. Если бы оно пришло вовремя, мы бы не потеряли территории, которые потеряли за последние несколько месяцев", - заявил командующий Сухопутными войсками.

По теме
yellow-arrow
Финансовая смета УАФ на 2024 год: источник назвал сумму
yellow-arrow
Хавбек Александрии: Сыграть с Аргентиной на Олимпиаде - это космос
yellow-arrow
Потеря Часового Яра - это лишь вопрос времени, - разведка
Харьков ВСУ Александр Павлюк война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Times
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости