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Финансовая смета УАФ на 2024 год: источник назвал сумму

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Украинский футбол будет иметь стабильную финансовую поддержку

Финансовая смета УАФ на 2024 год: источник назвал сумму

фото - УАФ

Новина українською

Украинский футбол в 2024 году будет иметь стабильную финансовую поддержку. Как утверждает Sport.ua, финансовая смета УАФ на 2024 год в целом составит более одного миллиарда гривен.

Как и ожидалось, среди крупнейших поступлений будут выплаты от УЕФА с учетом попадания национальной сборной Украины в финальную часть Евро-2024 – это около 900 миллионов гривен.

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При этом, по данным источника, поступления от Минмолодежьспорта составят более 71 миллиона гривен. И лишь на третьей позиции поступления от ФИФА – около 70 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что 71 миллион гривен от Минмолодежьспорта планируется использовать для надлежащей подготовки и участия олимпийской сборной Украины по футболу летом на Играх во Франции, функционирования сборных Украины других возрастных групп.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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