Италия в июне объявит о новом пакете помощи для Украины с ПВО SAMP/T

Италия намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине перед саммитом "Большой семерки" (G7), который состоится 13 июня.

Об этом сообщает La Repubblica.

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Девятый пакет помощи от Италии будет содержать эффективную систему ПВО - SAMP/T. Установка предназначена для защиты полей сражений и важных тактических объектов (таких, как аэропорты и морские порты) от современных и перспективных воздушных угроз, включая крылатые ракеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также баллистические ракеты малой дальности (до 600 км).

Надо отметить, Италии есть пять таких систем (SAMP/T), и Рим намерен передать Украине систему, которую он одалживал Словакии.