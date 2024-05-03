Италия в июне объявит о новом пакете помощи для Украины с ПВО SAMP/T
Летнее усиление для ПВО
Getty Images/Global Images Ukraine
Италия намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине перед саммитом "Большой семерки" (G7), который состоится 13 июня.
Об этом сообщает La Repubblica.
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Девятый пакет помощи от Италии будет содержать эффективную систему ПВО - SAMP/T. Установка предназначена для защиты полей сражений и важных тактических объектов (таких, как аэропорты и морские порты) от современных и перспективных воздушных угроз, включая крылатые ракеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также баллистические ракеты малой дальности (до 600 км).
Надо отметить, Италии есть пять таких систем (SAMP/T), и Рим намерен передать Украине систему, которую он одалживал Словакии.
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