Оккупанты ударили по Харькову КАБами, известно о погибшей

Российские войска днем 3 мая ударили управляемыми авиационными бомбами по Харькову.

Мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram, что взрыв прогремел в Холодногорском районе в зоне жилой застройки. Также повреждения получил трамвай с пассажирами.

Впоследствии он уточнил, что под удар попал частный сектор, под завалами здания находятся люди. Известно об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще о двух раненых. Продолжается поисково-спасательная операция.