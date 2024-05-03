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Оккупанты ударили по Харькову КАБами, известно о погибшей

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Подробности очередной террористической атаки

Оккупанты ударили по Харькову КАБами, известно о погибшей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские войска днем 3 мая ударили управляемыми авиационными бомбами по Харькову.

Мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram, что взрыв прогремел в Холодногорском районе в зоне жилой застройки. Также повреждения получил трамвай с пассажирами.

Впоследствии он уточнил, что под удар попал частный сектор, под завалами здания находятся люди. Известно об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще о двух раненых. Продолжается поисково-спасательная операция.

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Источник:
Игорь Терехов
Опубликовал: Александр Бураков
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