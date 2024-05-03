Леоненко: Спрашивал у Демьяненко, не бомбу ли он нес в УАФ, что его не пускали
Вокруг УАФ разгорелся новый скандал
скриншот youtube
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о скандале с Анатолием Демьяненко, которого не пускали в здание УАФ.
"Я звонил Анатолию, спрашивал, не бомбу ли он нес. Он ответил, что нет. Но, может, и соврал, раз его не пропустили в Дом футбола. Сейчас уже не Дом футбола надо называть, а Пентагон. Чтобы туда пройти, нужны магнитные карты и заявление писать за полгода.
Почему не пустили Демьяненко? Дурошлепства у нас хватает! Видимо, человек ничего не сделал для нашего футбола. Шева, наверное, забыл, что Демьяненко еще до него прославлял киевское "Динамо".
Это скандалище! Что может Демьяненко сделать в Пентагоне, чтобы его не пускать?! Мячи и кубки своровать хрустальные на первом этаже? Так у него своих больше, чем в Доме футбола. Поэтому данная ситуация выглядит очень глупо.
Я всегда буду поддерживать Шевченко и Реброва, но когда происходит такое позорище, то…. Сереге Реброву, наверное, маловато звания главный тренер сборной и надо, чтобы он был еще вице-президентом УАФ. Ну ладно. Я сейчас Реброва буду называть вице-президент, а не главный тренер", - сказал Лелненко.
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