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Леоненко: Спрашивал у Демьяненко, не бомбу ли он нес в УАФ, что его не пускали

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Вокруг УАФ разгорелся новый скандал

Леоненко: Спрашивал у Демьяненко, не бомбу ли он нес в УАФ, что его не пускали

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о скандале с Анатолием Демьяненко, которого не пускали в здание УАФ.

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"Я звонил Анатолию, спрашивал, не бомбу ли он нес. Он ответил, что нет. Но, может, и соврал, раз его не пропустили в Дом футбола. Сейчас уже не Дом футбола надо называть, а Пентагон. Чтобы туда пройти, нужны магнитные карты и заявление писать за полгода.

Почему не пустили Демьяненко? Дурошлепства у нас хватает! Видимо, человек ничего не сделал для нашего футбола. Шева, наверное, забыл, что Демьяненко еще до него прославлял киевское "Динамо".

Это скандалище! Что может Демьяненко сделать в Пентагоне, чтобы его не пускать?! Мячи и кубки своровать хрустальные на первом этаже? Так у него своих больше, чем в Доме футбола. Поэтому данная ситуация выглядит очень глупо.

Я всегда буду поддерживать Шевченко и Реброва, но когда происходит такое позорище, то…. Сереге Реброву, наверное, маловато звания главный тренер сборной и надо, чтобы он был еще вице-президентом УАФ. Ну ладно. Я сейчас Реброва буду называть вице-президент, а не главный тренер", - сказал Лелненко.

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Анатолий Демьяненко Виктор Леоненко УАФ
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Источник:
Fanday
Опубликовал: Михаил Черныш
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