Обвиняемые в убийстве экс-президента Ворсклы Олега Бабаева получили по 15 лет тюрьмы, но вышли на свободу по "закону Савченко"
Обвиняемые провели в СИЗО около 10 лет
telegraf.in.ua
3 мая в Пирятинском райсуде был объявлен приговор по делу об убийстве мэра Кременчуга экс-президента "
Трое обвиняемых по решению суда получили по 15 лет лишения свободы, однако так как они пробыли под стражей около 10 лет, по так называемому "закону Савченко", в настоящее время считается, что они отбыли наказание. Такой приговор 3 мая объявила судья Наталья Нагорная.
Напомним, что по так называемому "закону Савченко" один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом срока наказания.
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Всех троих мужчин выпустили под личное обязательство до вступления приговора в законную силу. Они должны носить электронные браслеты. Также они должны выплатить моральный ущерб дочерям Олега Бабаева по 3 миллиона гривен.
Напомним, Олега Бабаева застрелили утром 26 июля 2014-го недалеко от его дома.
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