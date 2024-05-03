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Обвиняемые в убийстве экс-президента Ворсклы Олега Бабаева получили по 15 лет тюрьмы, но вышли на свободу по "закону Савченко"

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Обвиняемые провели в СИЗО около 10 лет

Обвиняемые в убийстве экс-президента Ворсклы Олега Бабаева получили по 15 лет тюрьмы, но вышли на свободу по "закону Савченко"

telegraf.in.ua

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3 мая в Пирятинском райсуде был объявлен приговор по делу об убийстве мэра Кременчуга экс-президента "Ворсклы", почетного президента "Кремня" Олега Бабаева, которое произошло в июле 2014 года.

Трое обвиняемых по решению суда получили по 15 лет лишения свободы, однако так как они пробыли под стражей около 10 лет, по так называемому "закону Савченко", в настоящее время считается, что они отбыли наказание. Такой приговор 3 мая объявила судья Наталья Нагорная.

Напомним, что по так называемому "закону Савченко" один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом срока наказания.

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Всех троих мужчин выпустили под личное обязательство до вступления приговора в законную силу. Они должны носить электронные браслеты. Также они должны выплатить моральный ущерб дочерям Олега Бабаева по 3 миллиона гривен.

Напомним, Олега Бабаева застрелили утром 26 июля 2014-го недалеко от его дома.

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Источник:
Кременчуцький ТелеграфЪ
Опубликовал: Михаил Черныш
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