Лунин сыграет с Баварией, Ройс покидает Дортмунд, размер премиальных для сборной. Главные новости за 3 мая

Главный тренер "Реала" накануне матча 34-го тура Ла Лиги против "Кадиса" рассказал о ротации, к которой он намерен прибегнуть на вратарской позиции: "С Куртуа все в порядке. Против "Кадиса" он будет играть после долгого перерыва. Для нас это очень хорошая новость, что он вернулся. Он может сделать свой вклад. Наш финал – это игра в среду против "Баварии". Ее сыграет Лунин, а дальше посмотрим".

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Стороны договорились не продлевать контракт, срок действия которого истекает в конце сезона. Ройс выступал за "Боруссию" с 2012 года. За этот период времени Марко завоевал с клубом 2 Кубка Германии и 3 Суперкубка. На счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх в футболке "шмелей".

"Валенсия" не будет выкупать контракт украинского форварда. Как сообщает El Gol Digital, несмотря на непростой период адаптации, в "Валенсии" довольны весенней частью сезона в исполнении украинского форварда. Однако все упирается в финансовый вопрос - испанский клуб не сможет найти 4 млн евро, которые хочет получить за Яремчука "Брюгге". Напомним, что он перешел в "Валенсию" в сентябре и провел за команду Рубена Барахи 25 матчей во всех турнирах (4 гола).

Исполнительный комитет УЕФА принял решение расширить заявки команд на Евро-2024 с 23 до 26 игроков. Это решение соответствует рекомендациям Комитета по вопросам соревнований национальных сборных, который 22 апреля проголосовал за это незначительным большинством. Расширение состава команд также означает, что каждый игрок будет фигурировать в заявке на матч.

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Запланированная сумма расходов УАФ на 2024 год составит около 870 миллионов гривен, сообщает Sport.ua. Наибольшая часть расходов из этой суммы, а именно около 242 миллионов гривен, пойдет на функционирование национальной сборной Украины, у которой на очереди выступление в финальной части Евро 2024. Из этой суммы около 140 миллионов гривен (чуть больше 3,5 млн долларов) УАФ выплатит на гонорары игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу за выход на Евро-2024.

Вингер "Слована" Жерсон Родригес, контракт которого принадлежит киевскому "Динамо", больше не является игроком братиславского клуба. Словацкая команда договорилась с игроком о досрочном прекращении сотрудничества. Напомним, Жерсон Родригес провел 8 матчей за "Слован", в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист. Действующее соглашение Жерсона с киевлянами рассчитано до 30 июня 2025 года.