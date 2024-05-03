Зеленский: Украина находится перед новым этапом войны, оккупанты готовятся расширить наступательные действия
Президент рассказал о новых планах врага
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина находится перед новым этапом войны и должна сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня Государственной пограничной службы/
"Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попыткам расширить наступательные действия. И мы все вместе, все украинцы, наши воины, наше государство, наши партнеры, мы должны сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел.
Мы должны доказать, что оккупанту при любых обстоятельствах не удастся достичь его целей, что бы он ни делал. И как бы подло он не действовал, Украина все равно будет брать верх", - отметил президент.
Напоминаем, о возможном наступлении армии РФ в Харьковской и Сумской областях в конце мая или начале июня 2024 года заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Также о планах РФ оккупировать Сумы и Харьков заявил командир Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
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