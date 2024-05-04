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1260 оккупантов и 199 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Было уничтожено множество артиллерийских систем

1260 оккупантов и 199 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне за минувшие сутки.

Силы Обороны ликвидировали еще 1260 противников. Также было уничтожено 199 единиц оружия оккупантов.

В целом потери российской армии с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 473 400 (+1260) человек,
  • танков ‒ 7366 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 14156 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 12148 (+46) ед,
  • РСЗО – 1055 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 788 (+2) ед,
  • самолетов – 348 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9611 (+31),
  • крылатых ракет ‒ 2127 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16337 (+71) ед,
  • специальной техники – 2001 (+8).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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