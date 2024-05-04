1260 оккупантов и 199 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Было уничтожено множество артиллерийских систем
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне за минувшие сутки.
Силы Обороны ликвидировали еще 1260 противников. Также было уничтожено 199 единиц оружия оккупантов.
В целом потери российской армии с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 473 400 (+1260) человек,
- танков ‒ 7366 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 14156 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 12148 (+46) ед,
- РСЗО – 1055 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 788 (+2) ед,
- самолетов – 348 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9611 (+31),
- крылатых ракет ‒ 2127 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16337 (+71) ед,
- специальной техники – 2001 (+8).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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