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Россияне ночью использовали для атаки 13 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили все эти дроны

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Также оккупанты применили ракеты С-300

Россияне ночью использовали для атаки 13 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили все эти дроны

Міністерство оборони України

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В ночь с 3 на 4 мая Российская Федерация атаковала территорию Украины с воздуха ударными дронами. Для этого государство-террорист применило 13 БпЛА типа Shahed-131/136.

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Также оккупанты использовали для атаки четыре зенитных управляемых ракеты С-300. Все пуски производились из Белгородской области РФ.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА в Харьковской и Днепропетровской областях", - говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Россияне ночью использовали для атаки 13 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили все эти дроны - изображение 1
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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