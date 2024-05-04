Россияне ночью использовали для атаки 13 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили все эти дроны

В ночь с 3 на 4 мая Российская Федерация атаковала территорию Украины с воздуха ударными дронами. Для этого государство-террорист применило 13 БпЛА типа Shahed-131/136.

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Также оккупанты использовали для атаки четыре зенитных управляемых ракеты С-300. Все пуски производились из Белгородской области РФ.