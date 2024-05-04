Стаховский: Нам нужно, чтобы как можно больше наших футболистов играли за границей

Бывший украинский теннисист, действующий военнослужащий Центра специальных операций СБУ Альфа Сергей Стаховский высказал свое мнение относительно того, что украинские футболисты в период военного положения получают разрешение на выезд из страны для выступов за зарубежные клубы.

“Мы все болеем, когда играет Национальная сборная и когда они, выходя на Евро, обыграли Исландию. Для того чтобы в этой сборной были кадры, качественно соответствующие уровню футбола в мире, нам нужно, чтобы как можно больше наших футболистов играли за рубежом.

Чем больше их там будет, тем выше будет качество непосредственно футболистов в сборной и, если честно, тем выше будет качество футбола в Украине. Если клубы видят, что они воспитывают качественных игроков, которые удерживаются в Европе, они понимают, что это определенная модель ведения бизнеса, потому что любой спорт – это коммерция. Украинские клубы будут ставить задачи, воспитывать и продавать, но за это время они тоже создают более качественный футбол в Украине.

Здесь вопрос очень общий, но у нас есть целое министерство, которое должно создавать и вести политику именно по спорту и не только по футболу. У нас есть огромное количество других видов спорта, которым нужно уделять достаточно времени и внимания”, - сказал Стаховский в интервью РБК-Украина.