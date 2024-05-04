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Стаховский: Нам нужно, чтобы как можно больше наших футболистов играли за границей

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Для повышения уровня Национальной сборной

Стаховский: Нам нужно, чтобы как можно больше наших футболистов играли за границей

Віталій Носач / РБК-Україна

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Бывший украинский теннисист, действующий военнослужащий Центра специальных операций СБУ Альфа Сергей Стаховский высказал свое мнение относительно того, что украинские футболисты в период военного положения получают разрешение на выезд из страны для выступов за зарубежные клубы.

“Мы все болеем, когда играет Национальная сборная и когда они, выходя на Евро, обыграли Исландию. Для того чтобы в этой сборной были кадры, качественно соответствующие уровню футбола в мире, нам нужно, чтобы как можно больше наших футболистов играли за рубежом.

Чем больше их там будет, тем выше будет качество непосредственно футболистов в сборной и, если честно, тем выше будет качество футбола в Украине. Если клубы видят, что они воспитывают качественных игроков, которые удерживаются в Европе, они понимают, что это определенная модель ведения бизнеса, потому что любой спорт – это коммерция. Украинские клубы будут ставить задачи, воспитывать и продавать, но за это время они тоже создают более качественный футбол в Украине.

Здесь вопрос очень общий, но у нас есть целое министерство, которое должно создавать и вести политику именно по спорту и не только по футболу. У нас есть огромное количество других видов спорта, которым нужно уделять достаточно времени и внимания”, - сказал Стаховский в интервью РБК-Украина.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Максим Кучер
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