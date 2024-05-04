Дидык: Для того, чтобы выигрывать, следует создавать больше моментов и чаще бить по воротам
Рух сыграл вничью
Фото: Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал потерю очков в матче с "Александрией" в рамках 27-го тура УПЛ.
"Я думаю, это была хорошая и интересная игра в исполнении обеих команд. Выиграть этот матч могли как "Александрия", так и "Рух". При счете 2:2 мы создали опасный голевой момент, но не смогли его реализовать.
В перерыве тренерский штаб говорил не смотреть на счет, а играть в свой привычный футбол. Для того, чтобы выигрывать, следует создавать больше моментов и чаще бить по воротам. Чем больше вы атакуете, тем больше вероятность забить. В матче с "Александрией" "Рух" начал это делать во втором тайме и тогда команда была острее.
Нам следовало действовать с позиции давления и активнее играть впереди. К сожалению, сегодня команде не все удалось на футбольном поле", - сказал Дидык.
"Рух" остался на 5-м месте в таблице УПЛ, хотя и сравнялся по очкам с "Днепром-1". В следующем туре львовяне будут играть против "Оболони". Матч запланирован на 11-е мая.
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