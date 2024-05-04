Металлист 1925 снова вышел вперед в матче против Ворсклы
Второй тайм будет очень интересным
Фото: metalist1925.com
В Киеве продолжается матч 27-го тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Ворсклой".
На 39-й минуте харьковчане выскочили в атаку, в которой уже, казалось бы, потеряли мяч, но Хрипчук на ровном месте отдал снаряд точно в ноги Габелко. Артем бросил себе под удар и выстрелил точно в дальний угол.
После первого тайма "Металлист 1925" побеждает "Ворсклу" со счетом 2:1. Кроме Габелка забивали Безуглый и Кане.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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