Металлист 1925 снова вышел вперед в матче против Ворсклы

В Киеве продолжается матч 27-го тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Ворсклой".

На 39-й минуте харьковчане выскочили в атаку, в которой уже, казалось бы, потеряли мяч, но Хрипчук на ровном месте отдал снаряд точно в ноги Габелко. Артем бросил себе под удар и выстрелил точно в дальний угол.

После первого тайма "Металлист 1925" побеждает "Ворсклу" со счетом 2:1. Кроме Габелка забивали Безуглый и Кане.