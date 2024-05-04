Дячук: Когда играешь за Динамо, намного большее давление по сравнению с Александрией. Здесь постоянно от тебя что-то требуют

Защитник "Динамо" Максим Дячук пообщался с клубной пресс-службой на разные темы, в частности о предстоящем матче с "Колосом" в 27-м туре УПЛ.

- Какая твоя самая любимая часть тренировки? Некоторые больше всего ждут момента, когда говорят, что можно уже ехать домой...

- Самая любимая часть - это футбол, поскольку получаешь положительные эмоции.

- Впереди противостояние с "Колосом" - командой, которая меньше всего пропустила и отобрала очки у "Динамо" в первом круге. Какие ожидания от игры?

- Я считаю, что у них хорошая команда, хороший подбор игроков. Но мы настраиваемся на хорошую игру и положительный результат.

- С "Вересом" было видно, что соперник садился очень низко, играл в пять защитников. С "Колосом", наверное, будет похожая игра. Готовы ли к вязкому противостоянию?

- Мы нарабатываем различные схемы на тренировках, готовимся к каждому сопернику, разбираем их игру на теоретических занятиях. Конечно, редуты обороны проходить тяжело, но разбираем это и будем стараться выполнять задачи, которые дают тренеры, на поле.

- В предыдущих матчах была ротация в центре обороны - играл и ты, и Михавко, и Сирота. Насколько на вас влияет то, что, в принципе, вы не знаете, кто выйдет в составе на тот или иной матч?

- Это конкуренция, это футбол. Все готовы к этому. На тренировках показываем, кто на что способен, а тренер выбирает состав на игру.

- Насколько жара, которая установилась в последние дни, влияет на игру, на ее темп?

- Мне кажется, что сейчас немного тяжелее, ведь смена климата всегда влияет на организм. Но постепенно будем привыкать к этой жаре и в дальнейшем уже лучше будем чувствовать себя на поле.

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- В прошлом матче Пономаренко забил дебютный мяч в УПЛ. В общем, на каждой позиции есть по несколько игроков, которые могут выйти и решить судьбу матча. Можно ли сказать, что в плане конкуренции "Динамо" сейчас находится на топовом уровне?

- Это "Динамо" (Киев), большой клуб со славной историей. Конечно, здесь есть серьезная конкуренция, и за каждое место нужно бороться. Игрок, который здесь выступает, должен на каждой тренировке и в каждой игре должен доказывать, что он достоин быть в стартовом составе и вообще в обойме команды.

- Как бы оценил свой прогресс в "Динамо" с начала сезона до нынешнего момента?

- Честно, не знаю, что и сказать. Только могу отметить, что здесь гораздо большее давление по сравнению с тем периодом, когда я выступал в аренде в "Александрии". Здесь постоянно от тебя что-то требуют. Сначала это трудно чувствовать, но постепенно адаптируешься к этому и становишься только лучше.

- После матчей обращаешь внимание на комментарии болельщиков в соцсетях или пропускаешь?

- Сначала, когда пришел в "Динамо", то читал, расстраивался из-за этого. Сейчас же я понимаю, что мне это не нужно, ведь критиковать могут меня только партнеры и тренеры, которые видят мою игру.

- Какого завершения сезона ожидаешь для "Динамо"? Насколько давит тот факт, что "Шахтер" очков не теряет и "Динамо" всегда в роли догоняющего?

- Задачу никто не отменял. У нас есть единственная цель - победа в чемпионате, и мы будем идти к ней. А самая главная победа будет для нас на фронте, конечно.

- Под руководством Александра Шовковского команда еще не проигрывала. Чем он особенный в тренерском плане?

- Каждый тренер особенный по-своему. У него есть свои подсказки, какие-то секреты, которые отличают его от других.

- Может подойти к тебе лично, рассказать, что ты делаешь неправильно, подсказать?

- Конечно, есть личные разговоры, когда он подходит, указывает на ошибки или, наоборот, говорит, что вот это хорошо и чтобы продолжал так делать и в дальнейшем.

- Сегодня на тренировке много отрабатывали удары с разных дистанций. На этом был сделан акцент, учитывая «закрытую» игру "Колоса"?

- Еще раз повторюсь, что у "Колоса" хорошая команда и нам будет непросто. Но эти наши наработки делаются не на одну игру, а в целом на сезон и дальнейшие матчи.

- Есть ли какие-то упражнения или игровые элементы, которые отрабатываются конкретно под соперника?

- Конечно, есть, но о них говорить нельзя (улыбается).