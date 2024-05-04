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Владислав Калитвинцев сыграл 200-й матч в карьере

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Серьезный юбилей

Владислав Калитвинцев сыграл 200-й матч в карьере

Фото: ФК Десна

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Владислав Калитвинцев провел 200-й матч в карьере. Юбилейным стал поединок против "Руха" (2:2) в 27-м туре УПЛ.

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В общем, 178 матчей Владислав провел в чемпионатах Украины, 15 - в Кубке Украины, еще 6 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины. Игрок выступал за "Десну", "Черноморец", "Динамо", "Зарю", "Арсенал" и "Александрию".

В текущем сезоне Калитвинцев сыграл 25 матчей, забил 1 гол, отдал 1 ассист и заработал в пассив 4 желтые карточки.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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