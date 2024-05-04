ВСУ сбили российский самолет Су-25 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что сегодня, 4 мая, украинские военные сбили в Донецкой области российский штурмовик Су-25.

"Особо отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области. Молодцы, ребята!", - сказал Зеленский.

По данным Генштаба, Россия в войне против Украины потеряла уже 348 самолетов и 325 вертолетов. Количество потерь личного состава российского войска, по состоянию на 4-е мая, достигло 473 400 человек.