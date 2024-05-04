ВСУ сбили российский самолет Су-25 - Зеленский
Приятное известие на вечер
Фото зі ЗМІ Росії
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что сегодня, 4 мая, украинские военные сбили в Донецкой области российский штурмовик Су-25.
"Особо отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области. Молодцы, ребята!", - сказал Зеленский.
По данным Генштаба, Россия в войне против Украины потеряла уже 348 самолетов и 325 вертолетов. Количество потерь личного состава российского войска, по состоянию на 4-е мая, достигло 473 400 человек.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Володимир Зеленський
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 22:48
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Жирона – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 34-го тура чемпионата Испании
- Довбик забил 20-й гол в Ла Лиге - украинец расписался в воротах Барселоны
- Христич: Группа ІА очень интересна, нужно поиграть и посмотреть, что мы там можем
- Чемпионка Украины и дочь депутата Слуги народа - днепрянам: Я полечу в Дубай, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвалы
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 3