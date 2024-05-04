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ВСУ сбили российский самолет Су-25 - Зеленский

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Приятное известие на вечер

ВСУ сбили российский самолет Су-25 - Зеленский

Фото зі ЗМІ Росії

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что сегодня, 4 мая, украинские военные сбили в Донецкой области российский штурмовик Су-25.

"Особо отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области. Молодцы, ребята!", - сказал Зеленский.

По данным Генштаба, Россия в войне против Украины потеряла уже 348 самолетов и 325 вертолетов. Количество потерь личного состава российского войска, по состоянию на 4-е мая, достигло 473 400 человек.

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самолет Владимир Зеленский Су-25 война с россией
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1 голосов
Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 22:48
Цікаво, чим збили. Невже стінгери потрапили на фронт?
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 22:48
Цікаво, чим збили. Невже стінгери потрапили на фронт?
Ответить
0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
04.05.2024 в 21:50
Зеленский..зеленский.... Это пресс-секретарь, да ?
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2
0
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 22:47
Коли нема гарних новин, то їх треба або вигадати, або транслювати першим.
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