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Гол Довбика выводит Жирону в ЛЧ, чемпионство Реала и первая победа Скрипника. Главные новости за 4-е мая

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Гол Довбика выводит Жирону в ЛЧ, чемпионство Реала и первая победа Скрипника. Главные новости за 4-е мая

Getty Images / Global Images Ukraine

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Гол+ассист Довбика выводят Жирону в Лигу чемпионов

В 34-м туре испанской Примеры состоялось каталонское дерби - "Жирона" на "Монтиливи" принимала "Барселону". В итоге, подопечные Мичела одержали результативную победу со счетом 4:2. Счет во встрече открыл Артем Довбик. Украинский форвард поразил ворота команды Хави уже на 4-й минуте встречи. Позже наш легионер записал на свой счет еще и ассист. Благодаря этому триумфу, "Жирона" обеспечила себе участие в главном еврокубке на следующий сезон.

Реал на своем поле не заметил Кадис

"Сливочные" на родном "Сантьяго Бернабеу" резервным составом одолели "Кадис", который стоит на вылет в Ла Лиге. Победу команде Карло Анчелотти принесли голы Браима Диаса, Беллингема и Хоселу. Примечательно, что Андрей Лунин участие в этом поединке не принимал и отдыхал перед матчем с мюнхенской "Баварией". Ворота же мадридцев в этой игре защищал Тибо Куртуа, который полностью восстановился после тяжелой травмы.

Реал - чемпион Испании сезона 2023/24

Благодаря двум вышеупомянутым событиям, в частности речь идет о победе "Реала" и фиаско "Барсы", королевский клуб оформил 36-е чемпионство в собственной истории. Никто не становился чемпионом Испании чаще. У принципиального соперника "Барселоны" - 27 побед в турнире. Топ-3 замыкает "Атлетико" (11). Для Андрея Лунина этот трофей стал 8-м в его клубной карьере.

Арсенал без Зинченко уверенно обыграл Борнмут Забарного

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". В очередном туре АПЛ "Арсенал" в Лондоне переиграл "Борнмут". Александр Зинченко попал в заявку команды Микеля Артеты на эту игру, однако снова просидел весь поединок в запасе. В свою очередь в стартовом составе "вишневых" традиционно вышел Илья Забарный и отыграл все 90 минут.

Ман Сити дома уничтожил Вулверхэмптон

Команда Пепа Гвардиолы на "Этихаде" покуражилась с "волками". Футболисты "горожан" поразили ворота соперника сразу 5 раз. При этом покер оформил Эрлинг Холанд. "Сити" отстает от первого в таблице "Арсенала" на один зачетный балл, однако у коллектива из Манчестера есть еще матч в запасе.

Александрия и Рух расписали результативную ничью

И напоследок к родной УПЛ. В 27-м туре чемпионата Украины команды Руслана Ротаня и Виталия Пономарева не выявили сильнейшего и разошлись миром. "Александрия" по ходу поединка дважды выходила вперед, однако не смогла удержать преимущество.

Оболонь неожиданно одолела ЛНЗ

В еще одном матче игрового дня украинского первенства "пивовары" в Киеве встречались с черкасским ЛНЗ. Три важных в борьбе за выживание очка команде Валерия Иващенко принес гол Краснопира на экваторе первого тайма.

Скрипник одержал свою первую победу во главе Металлиста 1925

В заключительном поединке субботы наконец-то прорвало харьковский "Металлист 1925". "Желто-синие" в домашнем матче перестреляли полтавскую "Ворсклу". Благодаря этой победе, харьковчане поднялись с последнего места в таблице и сейчас идут в зоне переходных матчей.

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