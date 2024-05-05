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860 ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

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Также более сотни уничтоженной техники, в том числе один самолет

860 ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 860 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 118 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 474 260 (+860) человек,
  • танков ‒ 7375 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 14179 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 12212 (+21) ед,
  • РСЗО – 1057 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 790 (+2) ед,
  • самолетов – 349 (+1) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9636 (+25),
  • крылатых ракет ‒ 2147 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16418 (+37) ед,
  • специальной техники – 2002 (+4).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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