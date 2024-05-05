860 ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
Также более сотни уничтоженной техники, в том числе один самолет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 860 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 118 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 474 260 (+860) человек,
- танков ‒ 7375 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 14179 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 12212 (+21) ед,
- РСЗО – 1057 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 790 (+2) ед,
- самолетов – 349 (+1) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9636 (+25),
- крылатых ракет ‒ 2147 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16418 (+37) ед,
- специальной техники – 2002 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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