Силы ПВО ночью уничтожили 23 ударных БПЛА Shahed
Практически 100%-й результат
LB.ua
В ночь с 4 на 5 мая россияне снова применили ударные дроны иранского происхождения "Shahed-131/136" для воздушной атаки на Украину.
В общей сложности террористы применили 24 БпЛА. Россияне атаковали с северного и южного направлений. Районы пусков: Курская область (РФ) и мыс Чауда (Крым).
“Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы уничтожены 23 ударных БпЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях”, - говорится в отчете командующего ВС ВСУ Николая Олещука.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик и Беллингем продолжают гонку за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Украинец до сих пор имеет хорошее преимущество
- Порту - гений, Довбик тоже забил. Жирона - Барселона 4:2. Видео гола и обзор матча
- Цыганков провел слабый матч, Довбик – среди лучших в составе обеих команд. Оценки украинцев после дерби
- Куртуа вытеснит Лунина, сенсация в Бирмингеме, Байер одолевает Рому, а Челси – Тоттенхэм. Главные новости за 2 мая
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн