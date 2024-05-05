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Силы ПВО ночью уничтожили 23 ударных БПЛА Shahed

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Силы ПВО ночью уничтожили 23 ударных БПЛА Shahed

LB.ua

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В ночь с 4 на 5 мая россияне снова применили ударные дроны иранского происхождения "Shahed-131/136" для воздушной атаки на Украину.

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В общей сложности террористы применили 24 БпЛА. Россияне атаковали с северного и южного направлений. Районы пусков: Курская область (РФ) и мыс Чауда (Крым).

“Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожены 23 ударных БпЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях”, - говорится в отчете командующего ВС ВСУ Николая Олещука.

Силы ПВО ночью уничтожили 23 ударных БПЛА Shahed - изображение 1
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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