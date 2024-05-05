Силы ПВО ночью уничтожили 23 ударных БПЛА Shahed

В ночь с 4 на 5 мая россияне снова применили ударные дроны иранского происхождения "Shahed-131/136" для воздушной атаки на Украину.

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В общей сложности террористы применили 24 БпЛА. Россияне атаковали с северного и южного направлений. Районы пусков: Курская область (РФ) и мыс Чауда (Крым).