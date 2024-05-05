Первый матч Поздеева. Динамо - Колос: клубы определились со стартовыми составами
Непростой старт для тренера
Фото: Колос
Сегодня, 5-го мая, в Киеве состоится матч 27-го тура УПЛ между "Динамо" и "Колосом". Эта игра станет первой для Александра Поздеева, который недавно был назначен исполняющим обязанности главного тренера ковалевцев.
Оба клуба и пресс-служба УПЛ уже опубликовали стартовые составы на этот поединок. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.
Стартовый состав "Динамо": Бущан Георгий, Вивчаренко Константин, Попов Денис, Бражко Владимир, Ярмоленко Андрей, Волошин Назар, Шапаренко Николай, Караваев Александр, Кабаев Владислав, Дячук Максим, Буяльский Виталий (К).
Запасные: Нещерет Руслан, Моргун Валентин, Шепелев Владимир, Андриевский Александр, Малыш Навин, Диалло Самба, Михавко Тарас, Сирота Александр, Царенко Антон, Дубинчак Владислав, Бенито, Пономаренко Матвей.
Стартовый состав "Колоса": Фесюн Кирилл, Цуриков Андрей, Бондаренко Валерий, Бурда Никита, Черноморец Александр (К), Демченко Александр, Ореховский Павел, Топалов Дмитрий, Ильин Олег, Великан Владислав, Безбородько Денис.
Запасные: Горох Валентин, Мысак Роман, Кукош Каталин, Гончаренко Роман, Емец Владислав, Милько Вадим, Криворучко Олег, Салабай Антон, Гусол Артем, Паулаускас Гитис, Рангел.
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