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Первый матч Поздеева. Динамо - Колос: клубы определились со стартовыми составами

Общие новости

Непростой старт для тренера

Первый матч Поздеева. Динамо - Колос: клубы определились со стартовыми составами

Фото: Колос

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Сегодня, 5-го мая, в Киеве состоится матч 27-го тура УПЛ между "Динамо" и "Колосом". Эта игра станет первой для Александра Поздеева, который недавно был назначен исполняющим обязанности главного тренера ковалевцев.

Оба клуба и пресс-служба УПЛ уже опубликовали стартовые составы на этот поединок. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Стартовый состав "Динамо": Бущан Георгий, Вивчаренко Константин, Попов Денис, Бражко Владимир, Ярмоленко Андрей, Волошин Назар, Шапаренко Николай, Караваев Александр, Кабаев Владислав, Дячук Максим, Буяльский Виталий (К).

Запасные: Нещерет Руслан, Моргун Валентин, Шепелев Владимир, Андриевский Александр, Малыш Навин, Диалло Самба, Михавко Тарас, Сирота Александр, Царенко Антон, Дубинчак Владислав, Бенито, Пономаренко Матвей.

Стартовый состав "Колоса": Фесюн Кирилл, Цуриков Андрей, Бондаренко Валерий, Бурда Никита, Черноморец Александр (К), Демченко Александр, Ореховский Павел, Топалов Дмитрий, Ильин Олег, Великан Владислав, Безбородько Денис.

Запасные: Горох Валентин, Мысак Роман, Кукош Каталин, Гончаренко Роман, Емец Владислав, Милько Вадим, Криворучко Олег, Салабай Антон, Гусол Артем, Паулаускас Гитис, Рангел.

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Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Американец 2000
05.05.2024 в 15:32
Колос всех обошёл (((((( Все команды меняли состав ,чтоб лечь красиво под Динамо (((((( Колос даже тренера убрал - чтоб не дай Бог не вздумали сопротивляться за тренера ((((( Просто - Позор (((((((
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Комментарии 1
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Американец 2000
05.05.2024 в 15:32
Колос всех обошёл (((((( Все команды меняли состав ,чтоб лечь красиво под Динамо (((((( Колос даже тренера убрал - чтоб не дай Бог не вздумали сопротивляться за тренера ((((( Просто - Позор (((((((
sticker
Ответить
0
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