Украинский голкипер забил в Бразилии гол почти со своей штрафной площадки
Повезло, так повезло
Фото: Інстаграм Воронова
Украинский вратарь бразильского клуба "Атлетико Паранаэнсе" U-20 Максим Воронов отметился сумасшедшим забитым мячом. В матче против "Параны" U-20 украинец забил гол с собственной половины поля (почти от линии собственной штрафной площадки).
Этот гол Воронов забил при счете 2:2. Таким образом, благодаря ему "Атлетико Паранаэнсе" выиграл поединок со счетом 3:2 и закрепился на первом месте в таблице бразильского турнира.
GOL DE GOLEIRO! ????— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 4, 2024
O jogo tava 2x2 com o PSTC pelo Paranaense Sub-20. O goleiro ucraniano Maksym foi dar o chutão e rolou isso aí...
???? https://t.co/9OSIdWwgHT #Athletico #PiazadaDoCaju pic.twitter.com/hVNuUEEQbl
17-летний голкипер Максим Воронов - воспитанник харьковского "Металлиста". К своему нынешнему бразильскому клубу он присоединился в мае 2023-го года.
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