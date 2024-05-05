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Украинский голкипер забил в Бразилии гол почти со своей штрафной площадки

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Повезло, так повезло

Украинский голкипер забил в Бразилии гол почти со своей штрафной площадки

Фото: Інстаграм Воронова

Новина українською

Украинский вратарь бразильского клуба "Атлетико Паранаэнсе" U-20 Максим Воронов отметился сумасшедшим забитым мячом. В матче против "Параны" U-20 украинец забил гол с собственной половины поля (почти от линии собственной штрафной площадки).

Этот гол Воронов забил при счете 2:2. Таким образом, благодаря ему "Атлетико Паранаэнсе" выиграл поединок со счетом 3:2 и закрепился на первом месте в таблице бразильского турнира.

17-летний голкипер Максим Воронов - воспитанник харьковского "Металлиста". К своему нынешнему бразильскому клубу он присоединился в мае 2023-го года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
05.05.2024 в 15:21
Ну воротник и лошара! За это ляпы пацанов из ДЮСШ выгоняют. Такие мячи нужно встречать до первого касания о землю, а не ждать отскока.
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Комментарии 1
ukatan (Харьковская обл.)
05.05.2024 в 15:21
Ну воротник и лошара! За это ляпы пацанов из ДЮСШ выгоняют. Такие мячи нужно встречать до первого касания о землю, а не ждать отскока.
Ответить
0
0

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