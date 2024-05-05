УПЛ. Полесье - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча

В 27-м туре УПЛ "Полесье" и "Заря" сыграли вничью (1:1). Начало матча было очень осторожным в исполнении команд, с большим количеством борьбы в центре поля. Но открыть счет удалось. Назаренко выбежал один на один с вратарем, и реализовал первый момент в игре для "Полесья". Еще хуже дела у луганчан стали после удаления Яцика на 36-й минуте.

Подопечные Шищенко уверенно играли по счету, но неожиданно пропустили гол в большинстве. Защитники не удержали самого опасного игрока соперника Герреро. Поэтому, ничья, которая житомирян точно не устраивает.

Vbet лига. 27-й тур

"Полесье" - "Заря" 1:1

Голы: Назаренко (23) - Герреро (60)

Удаление: Яцик (36)