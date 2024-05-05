Коваль: Заря - это всегда характер. Сегодня мы его продемонстрировали
Также выразил несогласие с удалением Яцика
Фото: пресслужби ФК "Зоря"
Главный тренер "Зари" Юрий Коваль подытожил матч против "Полесья" (1:1) в 27-м туре УПЛ.
- Всех поздравляю с Пасхой! Победы и мира нам! Сегодня для нас еще один праздник - нашему клубу исполнился 101 год. На предматчевой установке я сказал об этом ребятам. "Заря" - это всегда характер. Сегодня мы его продемонстрировали.
- Что можете сказать об уровне нынешнего чемпионата?
- Практически все команды более-менее равны. Есть нюанс только по поводу перенесенных на весну матчей. Они нам мешают. Две игры с "Шахтером", две с "Динамо". Это забирает очень много эмоциональных сил. Чемпионат у нас сейчас интересный. В каждом матче борьба за зачетные пункты и для многих все окончательно может решиться в последнем туре.
- Что вы сказали команде в перерыве?
- Мы немножко перестроились тактически. Соперник не был к этому готов. Начали играть в пять защитников и ждать своего шанса и сравняли.
- Что вы скажете по поводу красной карточки?
- Это очень смешно. Во втором тайме Дрышлюка толкают руками и никакого внимания на этот момент. Не хочу комментировать, потому что в этом нет смысла. Там есть кому комментировать.
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