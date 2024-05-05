Яцик: Наверное, только в нашем чемпионате могут давать такие желтые карточки
Конечно, игрок не согласен с двумя горчичниками
Скриншот: канал Зорі на YouTube
Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал игру с "Полесьем" в 27-м туре УПЛ, а также свое удаление после 2-х желтых карточек в первом тайме.
- Была очень тяжелая игра, очень жарко. Плюс удаление в 1-м тайме мое. Очень рад, что сумели отыграться и получили очень важное очко.
- Вторая желтая карточка. Согласен ли ты с ней? Ведь тренер "Зари" говорит, что была больше симуляция со стороны соперника?
- Я пересмотрел в раздевалке эпизод. Не знаю, наверное, только в нашем чемпионате могут давать такие желтые карточки. Не было движения назад рукой, ничего не было, просто руки в сторону расставил, он налетел на руку - и за это давать 2-ю желтую карточку? Уже нет сил вообще за судейство что-то говорить, потому что потом будут писать и говорить: "Заре" все не так". Больше нечего сказать.
- Какую установку тренер давал на этот матч?
- Победа, нам очень нужны очки. Мы выходим на каждую игру с максимальной самоотдачей и напором, чтобы победить.
- Как оценишь "Полесье", как тебе игралось с ними до удаления?
- Я же говорю, очень тяжелая игра. Еще не перестроились на погодные условия. Жарко, очень тяжело.
- Были ли сегодня эти моральные силы, которых вам не хватило в матче против "Оболони"?
- Да, немножко отдохнули. Другую работу тренерский штаб посреди недели дал. Мы более восстановились и уже функционально были готовы на эту игру.
- Какая сейчас атмосфера в раздевалке? Ведь, скорее всего сегодняшняя ничья - больше как победа для вашей команды.
- В раздевалке мы всегда на позитиве, подбадриваем друг друга и настраиваем друг друга на следующие матчи.
- Команда все же не так далеко от зоны переходных матчей. Обсуждаете ли это в команде? И что делать, чтобы туда не попасть?
- Конечно, обсуждаем. Побеждать - очень просто и очень сложно одновременно.
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