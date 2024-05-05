Динамо забило Колосу 3 гола за 5 минут
Что происходит?
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Киевское "Динамо" и ковалевский "Колос" играют матч 27-го тура УПЛ. Первый тайм завершился нулевой ничьей. А вот во второй части игры киевлян "прорвало". "Динамо" сумело забить 3 гола подряд за 5 минут.
Сперва на 48-й минуте мяч в собственные ворота переправил Бондаренко. На 51-й минуте преимущество удвоил Ярмоленко. Еще через минуту после этого отличился и Буяльский. 3:0 - на старте всторого тайма.
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