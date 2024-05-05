Разгром продолжается. Динамо забило 4-й и 5-й голы в ворота Колоса
Неудачный дебют Поздеева
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Продолжается матч 27-го тура УПЛ между "Динамо" и "Колосом". Киевляне сумели забить на старте второго тайма 3 гола за 5 минут. Разгром продолжился впоследствии.
На 68-й минуте четвертый мяч в ворота "Колоса" занес Владислав Кабаев. Через 3 минуты отличился и Назарий Волошин. По состоянию на данный момент "Динамо" побеждает со счетом 5:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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aleks68
05.05.2024 в 17:07
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