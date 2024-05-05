  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разгром продолжается. Динамо забило 4-й и 5-й голы в ворота Колоса
В тренде

Разгром продолжается. Динамо забило 4-й и 5-й голы в ворота Колоса

Общие новости
Обновлено

Неудачный дебют Поздеева

Разгром продолжается. Динамо забило 4-й и 5-й голы в ворота Колоса

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Продолжается матч 27-го тура УПЛ между "Динамо" и "Колосом". Киевляне сумели забить на старте второго тайма 3 гола за 5 минут. Разгром продолжился впоследствии.

На 68-й минуте четвертый мяч в ворота "Колоса" занес Владислав Кабаев. Через 3 минуты отличился и Назарий Волошин. По состоянию на данный момент "Динамо" побеждает со счетом 5:0.

По теме
yellow-arrow
Динамо забило Колосу 3 гола за 5 минут
yellow-arrow
Яцик: Наверное, только в нашем чемпионате могут давать такие желтые карточки
yellow-arrow
Коваль: Заря - это всегда характер. Сегодня мы его продемонстрировали
Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Владислав Кабаев Назар Волошин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
05.05.2024 в 17:07
кто-то ещё хочет чтобы фесюн перешёл в шахтёр?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
aleks68
05.05.2024 в 17:07
кто-то ещё хочет чтобы фесюн перешёл в шахтёр?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости