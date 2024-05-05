Разгром продолжается. Динамо забило 4-й и 5-й голы в ворота Колоса

Продолжается матч 27-го тура УПЛ между "Динамо" и "Колосом". Киевляне сумели забить на старте второго тайма 3 гола за 5 минут. Разгром продолжился впоследствии.

На 68-й минуте четвертый мяч в ворота "Колоса" занес Владислав Кабаев. Через 3 минуты отличился и Назарий Волошин. По состоянию на данный момент "Динамо" побеждает со счетом 5:0.