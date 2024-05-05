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Шищенко: Еще все впереди, есть 3 тура

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Оптимистично настроен

Шищенко: Еще все впереди, есть 3 тура

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко попытался объяснить почему его команде не удалось удержать победный результат в матче с "Зарей" (1:1).

- Очень сложный поединок был и для нас, и для "Зари", потому что мы вели в счете 1:0, и потом оказались в большинстве, "Заря" в меньшинстве. Мы готовимся к этим ситуациям на тренировках - и когда мы оказываемся в большинстве, и когда оказываемся в меньшинстве. Но тренировка - это тренировка, а игра - это игра. И поэтому где-то мы не были готовы в этой ситуации. Но были хорошие моменты. Реализуй эти моменты - счет был бы 2:0, тогда бы 100 процентов довели матч до победы.

Но я хочу, чтобы мы более агрессивными были в атаке в таких моментах, потому что у нас большинство, у нас контроль мяча хороший, но надо, чтобы контроль был с ударом и с агрессивностью, с доставкой мяча в штрафную. Поэтому я где-то разочарован - не в плане игры, а в плане результата. Но это такие моменты, которые мы можем поправить.

- Какую установку сегодня давали ребятам, какой был план?

- План - как всегда. Мы готовились к "Заре", имели информацию, как они будут играть. Быть агрессивнее, понимали, что будет "Заря" играть в прессинге, отходить в средний блок. Поэтому создавать проблемы на флангах у них, между линиями, вбегать в свободное пространство.

То, что мы готовили, сработало, и мы забили гол. Но игра длится 90 минут, и в большинстве все же хотелось бы, чтобы мы победили в этой игре. Но это надо тоже пережить. Еще все впереди, есть 3 тура. Мы еще в гонке за еврокубки, поэтому будем готовиться еще лучше уже на следующие поединки.

- Нет ли у вас претензий к игрокам по эмоциональному настрою? Ведь показалось, что команда во 2-м тайме вышла более расслабленная.

- Нет, у меня нет к игрокам вопросов, потому что они отдались на 100 процентов в такую непростую погоду. Когда ты в большинстве - это более интеллектуальный футбол, надо принимать правильные решения, не спешить в каких-то моментах, где-то играть быстрее, двигать мяч быстрее, думать. Где-то ребята спешили, но у меня нет к ним претензий, потому что они хотели победить, но не смогли сегодня.

- Сейчас многие игроки команды в лазарете, поэтому кадровый потенциал ограничен. Насколько чувствуете потребность в них?

- Есть проблемы у нас, но, вы видите, мы до этого справлялись и сейчас могли справиться с этой ситуацией. Хотелось бы, чтобы больше игроков было здоровых, но такова ситуация. Будем доигрывать уже с теми игроками, которые есть.

- Команда приблизилась к "Руху" и имеет большие шансы на попадание в еврокубки. Как мотивировать команду все же туда попасть?

- Одна мотивация - это еврокубки. И для президента нашего, и для города это очень важно. Здесь мотивации не нужны какие-то еще, потому что все прекрасно понимают, к чему мы идем. Но непросто будет, серьезные конкуренты, поэтому я хочу, чтобы мы эти последние матчи провели на высоком уровне. Будем готовиться к этому. Я это ребятам сказал в раздевалке, поэтому они все понимают. Будем уже готовиться к следующим матчам.

- Возможно, президент команды как-то премиальными мотивирует ребят на еврокубки?

- Он мотивирует нас всегда, потому что у нас очень крутой президент. Он болеет за команду, переживает за нее. Мотивация от него всегда есть.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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aleks68
05.05.2024 в 17:44
и что из этого?полесью нечего делать в еврокубках
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Комментарии 1
aleks68
05.05.2024 в 17:44
и что из этого?полесью нечего делать в еврокубках
Ответить
0
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