Бартулович - о ничьей с Полесьем: Сегодняшнее очко - очень важное для нас

Помощник главного тренера "Зари" Младен Бартулович оценил игру своей команды в матче против "Полесья" (1:1), которая состоялась в рамках 27-го тура УПЛ.

- Поздравляю "Зарю" со 101-м днем рождения. Очень большой праздник для клуба. Старейший украинский клуб. Это очень хороший такой день для нас.

По матчу. Очень тяжелый матч эмоционально. Очень хорошо открыли матч, контролировали поединок, но пропустили необязательный гол. Потом красная карточка, можно было не давать 2-ю желтую. Были в очень тяжелой ситуации, но наши ребята во 2-й половине матча сыграли супер, могли даже вырвать победу. Они молодцы сегодня. Очень важное очко для нас. Двигаемся дальше. Важный матч у нас следующий с "Колосом".

- Какой был план на сегодняшнюю игру, какие установки давали ребятам?

- План был - выигрывать матч. Хорошо проанализировали "Полесье". Как я говорил уже, хорошо открыли матч, контролировали игру, потом такая ситуация сложилась. Есть, как есть.

- Довольны ли вы действиями своей команды в меньшинстве?

- Да, немного изменили тактику на 3 защитника или можно говорить на 5. Они хорошо двигались. Физически очень трудно было, потому что очень жарко. Они молодцы, очень хорошо сыграли 2-й тайм.

- Как прокомментируете 2-ю желтую карточку Яцика? Согласны с ней?

- По моему мнению, очень легко, он как ждал эту 2-ю желтую. Очень легко он дал. По моему мнению, можно было не давать.

- Сегодня тренерские штабы и "Зари", и "Полесья" часто обращались к судьям, даже получил главный тренер желтую карточку. Согласны ли вы с этим решением?

- Как я говорил, очень эмоциональный матч. Можно и мне давать желтую, и другим, ну дал главному тренеру. Важный матч для нас был. Конечно, такие эмоции - это нормально.

- Что с Башичем, почему его не было?

- У Башича есть небольшое повреждение. Надеемся, в следующем матче он сможет сыграть.

- В каком моральном состоянии команда подходила к этому матчу, ведь после матча с "Оболонью" говорили, что все силы эмоционально были потрачены еще на матчах против "Шахтера"?

- Да, очень тяжело было в матче с "Оболонью". Немного освежили команду, очень хорошо подготовились к матчу с "Полесьем" Состояние хорошее, сегодняшнее очко - очень важное для нас.

- Команда все же приблизилась к зоне переходных матчей. Обсуждаете ли вы это внутри команды? Есть ли опасения?

- Да, конечно, смотрим в турнирную таблицу. Мы хотим подниматься, каждый матч выигрывать. Каждый матч очень тяжелый. Сегодня тоже очень тяжело сложился матч.