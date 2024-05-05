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Капитаны Шахтера и Черноморца побились яйцами, разыгрывая мяч перед началом игры

Общие новости

Пасха все-таки

Капитаны Шахтера и Черноморца побились яйцами, разыгрывая мяч перед началом игры

Фото: Шахтар

Новина українською

Перед началом игры 27-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Черноморцем" капитаны команд разыграли мяч особым способом. Если в обычные дни арбитр подбрасывает монетку, то в Пасху Анастасия Романюк предложила игрокам битье яйцами.

"Победителем" из дуэли Ильи Путри и Николая Матвиенко вышел представитель "горняков".

Следить за игрой можно читая текстовую трансляцию, или слушая аудиотрансляцию, которые организует UA-Футбол.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.05.2024 в 18:45
Ще б пак, це просто товариський матч, тренування господаря своїм слугою - Чорноморцем - перед матчем із Динамо.
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0
2
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.05.2024 в 18:45
Ще б пак, це просто товариський матч, тренування господаря своїм слугою - Чорноморцем - перед матчем із Динамо.
Ответить
0
2
aleks68
05.05.2024 в 18:51
динамо в "упорнейшей"борьбе сегодня переиграло колос.выиграть помогло чудо.тупая дырявая подстилка
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