Капитаны Шахтера и Черноморца побились яйцами, разыгрывая мяч перед началом игры
Пасха все-таки
Фото: Шахтар
Перед началом игры 27-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Черноморцем" капитаны команд разыграли мяч особым способом. Если в обычные дни арбитр подбрасывает монетку, то в Пасху Анастасия Романюк предложила игрокам битье яйцами.
"Победителем" из дуэли Ильи Путри и Николая Матвиенко вышел представитель "горняков".
Следить за игрой можно читая текстовую трансляцию, или слушая аудиотрансляцию, которые организует UA-Футбол.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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05.05.2024 в 18:45
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