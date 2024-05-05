Капитаны Шахтера и Черноморца побились яйцами, разыгрывая мяч перед началом игры

Перед началом игры 27-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Черноморцем" капитаны команд разыграли мяч особым способом. Если в обычные дни арбитр подбрасывает монетку, то в Пасху Анастасия Романюк предложила игрокам битье яйцами.

"Победителем" из дуэли Ильи Путри и Николая Матвиенко вышел представитель "горняков".

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