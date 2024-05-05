Александр Назаренко провел 100-й матч в УПЛ

Матч против "Зари" (1:1) в 27-м туре УПЛ стал 100-м для полузащитника "Полесья" Александра Назаренко в высшем украинском дивизионе. Единственный гол за житомирян забил именно Александр. Футболист прокомментировал эту игру.

"Мне сейчас сложно сказать, почему именно такой результат. По ощущениям казалось, что это победная игра - мы контролировали игру, у нас было больше моментов. Но одна ошибка привела к голу и уже было трудно отыграться. Сейчас немного грустно.

Думаю, что мы забили достаточно быстрый гол, игра нам удавалась, красная карточка у соперника. Якобы все должно было быть хорошо, но, видимо, мы где-то расслабились, или не хватило концентрации. Надо было закрывать эту игру еще в первом тайме", - сказал Назаренко.