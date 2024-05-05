Бражко - о разгроме Колоса: Разозлились сами на себя

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал разгром "Колоса" (5:0) в рамках 27-го тура УПЛ.

- Первый и второй таймы - это небо и земля. Что такого Александр Владимирович сказал вам в перерыве?

- Да ничего особенного, обычные подсказки. Плюс разозлились сами на себя, ведь так играть нельзя. Вышли на второй тайм, забили быстрый мяч, потом второй, третий, пошла игра.

- "Колос" чем-то удивил вас? У ковалевцев сменился тренер, возможно, и подход изменился?

- Мы видели, как они в первом тайме разыгрывали мяч и в целом контролировали игру. Очень понравилась команда, виден рисунок игры. Это первый матч с новым тренером, поэтому, думаю, команда будет только прибавлять.

- Можно ли сказать, что первый забитый мяч изменил игру?

- Конечно. "Колос" немного раскрылся, мы использовали пространство между линиями, второй-третий мячи забили. После этого игра уже была под нашим контролем.

- Дальше матч с "Шахтером". Как готовите себя к нему? Можно сказать, это будет решающий матч в сезоне...

- Можно и так сказать. Но надо с холодной головой подходить к этому матчу. Это обычный матч, но при этом все понимают его важность.