"Вы умеете делать невозможное": Зинченко и Ярмоленко поздравили АЗОВ с 10-летием

Капитан сборной Украины и футболист "Динамо" Андрей Ярмоленко поздравил полк АЗОВ с 10-летием со дня создания.

“Хочу поздравить легендарный "Азов" с 10-летием. Вы умеете делать невозможное – держаться и сражаться тогда, когда кажется, что шансов нет.

И в этот день хочется сказать "Спасибо" за все, что вы сделали для нашей страны, чтобы Украина и дальше была свободной и независимой.

Знаю, что среди "Азовской" семьи много футбольных фанатов. Ребята, после победы хочу снова увидеть вас на наших стадионах. Слава Украине!" – сказал Ярмоленко.