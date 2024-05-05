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"Вы умеете делать невозможное": Зинченко и Ярмоленко поздравили АЗОВ с 10-летием

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Легендарные воины этого полка вошли в историю

"Вы умеете делать невозможное": Зинченко и Ярмоленко поздравили АЗОВ с 10-летием

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины и футболист "Динамо" Андрей Ярмоленко поздравил полк АЗОВ с 10-летием со дня создания.

“Хочу поздравить легендарный "Азов" с 10-летием. Вы умеете делать невозможное – держаться и сражаться тогда, когда кажется, что шансов нет.

И в этот день хочется сказать "Спасибо" за все, что вы сделали для нашей страны, чтобы Украина и дальше была свободной и независимой.

Знаю, что среди "Азовской" семьи много футбольных фанатов. Ребята, после победы хочу снова увидеть вас на наших стадионах. Слава Украине!" – сказал Ярмоленко.

Также к поздравлениям присоединился и вице-капитан национальной команды, футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

"Слава Украине! Поздравляю легендарный украинский полк "Азов" с 10-летием.

10 лет стойкости, крепости и самопожертвования ради нашей свободы. Ваш героизм и сила – это гордость для украинцев и символ нашей несокрушимости для всего мира.

Благодарю вас за ваш вклад в нашу независимость. Низкий поклон всем героям”, - добавил Зинченко.

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Источник:
Бомбардир
Опубликовал: Максим Кучер
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