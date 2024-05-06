Победы Динамо и Шахтера, контрастные результаты Мудрика, Яремчука и Трубина. Главные новости за 5 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 5 мая

Киевское "Динамо" продолжаю давить на "Шахтер". В воскресенье команда Александра Шовковского разгромила "Колос". После невыразительного первого тайма киевляне отправили во второй половине игре пять мячей в ворота Фесюна. Бондаренко срезал мяч в собственные ворота, по голу забили Ярмоленко, Буяльский, Кабаев и Волошин – 5:0.

"Шахтер" сыграл третий за последний месяц матч с "Черноморцем", и снова "горняки" одержали разгромную победу – 3:0. По голу в ворота одесситов забили Судаков, Сикан и Кевин с пенальти. Для "Шахтера" эта победа стала четырнадцатой подряд в чемпионате. За три тура до финиша чемпионата команда Марино Пушича сохраняет отрыв от "Динамо" в четыре очка.

Также в воскресенье между собой провели матч "Полесье" и "Заря". Назаренко вывел хозяев вперед в первом тайме, но "Заря", играя в меньшинстве, сумела отыграться усилиями Герреро – 1:1. Новичок лиги все еще сохраняет надежды на еврокубки, однако после ничьи с "Зарей" шансов у команды Шищенко на первую пятерку будет меньше.

Михаил Мудрик провел свой пятый подряд матч в составе "Челси". Украинцу не удалось отличиться результативными действиями, однако его команда победила со счетом 5:0. Взял три очка в воскресенье и "Ливерпуль", которому удалось справиться с "Тоттенхэмом" (4:2). В еще одном матче дня "Брайтон" минимально переиграл "Астон Виллу" (1:0).

Украинский нападающий впервые с 30 марта вышел на поле, но не помог "Валенсии" избежать поражения в игре с "Алавесом". Яремчук появился на поле на 76-й минуте, когда "Валенсия" уже проигрывала "Алавесу" 0:1. С таким счетом матч в итоге и завершился. Яремчук один раз пробил мимо и выполнил шесть точных передач.

В 32-м туре Бундеслиги Леверкузен разгромил во Франкфурте местный "Айнтрахт" со счетом 5:1 (Экитике – Джака, Шик, Паласиос, Фримпонг, Бонифейс). "Байер" увеличил отрыв от "Баварии" до 15 очков, установил свой рекорд по количеству голов в Бундеслиге в одном сезоне (82) и продлил серию до поражений до 48 матчей.

Центральный матч 35 тура Серия А завершился ничьей. На гол "Ромы" (Лукаку) "Ювентус" ответил мячом центрбека Бремера еще до перерыва – 1:1. "Ювентус" остается на третьем месте в Серии А, "Рома" – пятая. В другом матче дня "Милан" и "Дженоа" на двоих забили шесть голов (3:3).

Анатолий Трубин не станет чемпионом Португалии в своем первом сезоне в "Бенфике". В воскресенье "Орлы" проиграли "Фамаликану" (0:2) и за два тура до финиша чемпионата уже не догонят "Спортинг" (отрыв в восемь очков). Для "Спортинга" это чемпионство стало двадцатым в истории.