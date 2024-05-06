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Россия на войне в Украине потеряла более 475 тысяч военных - Генштаб

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Россия на войне в Украине потеряла более 475 тысяч военных - Генштаб

ГУР

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии.

За минувшие сутки войны Силы обороны уничтожили 860 оккупантов и более 190 единиц техники.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 475300 (+1040) человек,
  • танков - 7380 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 14213 (+34) ед,
  • артиллерийских систем - 12250 (+38) ед,
  • РСЗО - 1057 (+0) ед,
  • средства ПВО - 791 (+1) ед,
  • самолетов - 349 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9683 (+47),
  • крылатые ракеты - 2148 (+1),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16477 (+59) ед,
  • специальная техника - 2008 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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