Россия на войне в Украине потеряла более 475 тысяч военных - Генштаб
34 ББМ + 38 артсистем
ГУР
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии.
За минувшие сутки войны Силы обороны уничтожили 860 оккупантов и более 190 единиц техники.
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 475300 (+1040) человек,
- танков - 7380 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 14213 (+34) ед,
- артиллерийских систем - 12250 (+38) ед,
- РСЗО - 1057 (+0) ед,
- средства ПВО - 791 (+1) ед,
- самолетов - 349 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9683 (+47),
- крылатые ракеты - 2148 (+1),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16477 (+59) ед,
- специальная техника - 2008 (+6).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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