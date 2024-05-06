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Силы ПВО ночью уничтожили 12 запущенных шахедов

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Силы ПВО ночью уничтожили 12 запущенных шахедов

Слово і Діло

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В ночь на 6 мая силы противовоздушной обороны в Сумской области уничтожили 12 из 13 ударных дронов, которыми российская армия атаковала Украину.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

"В ночь на 6 мая 2024 года российские оккупанты атаковали с северного направления 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", - написал Олещук.

Отмечается, что оккупанты запускали беспилотники из Курской области России.

"В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 12 вражеских ударных БпЛА в Сумской области", - добавил командующий.

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Опубликовал: Александр Бураков
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