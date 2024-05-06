Морской дрон ГУР поразил скоростной катер оккупантов в Крыму
Не первый случай эффективного применения MaguraV5
СБУ
Главное управление разведки поразило скоростной катер российских захватчиков в оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.
Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ в спецслужбах.
Согласно этим данным, атака произошла в ночь на 6 мая в районе бухты Узкая (район Черноморское на западе Крымского полуострова).
Российские телеграм-каналы в то же время утверждают, что в районе западного побережья Крыма якобы уничтожено до 5 безэкипажных катеров Украины. Заявляли при этом об атаке морских дронов нашего государства.
Позднее факт успешной операции с подкреплением видеодоказательства предоставили и в самом ГУР.
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