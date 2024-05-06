Украина находится в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль
Ответ дадут в июле
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке на членство на следующем саммите в Вашингтоне, который состоится в июле.
Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы осуществили все необходимые реформы и теперь находимся в шаге от приглашения (в Альянс - прим.)", - сказал Шмыгаль.
Отвечая на вопрос о том, примет ли Украина дополнительные войска из стран НАТО, Шмыгаль сказал, что "подкрепление, безусловно, поможет отбросить россиян, однако сейчас Украина просит у партнеров военную технику".
Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, через семь месяцев после полномасштабного вторжения России. В заявке говорилось, что Киев хочет ускоренной процедуры вступления в альянс без так называемого Плана действий по членству в НАТО.
Популярное сейчас
- Судаков - о матче с Динамо: Это будет самая адская игра за последние два-три года
- Днепр-1 – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.05.2024
- Победы Динамо и Шахтера, контрастные результаты Мудрика, Яремчука и Трубина. Главные новости за 5 мая
- На границе Часова Яра уже фактически идут бои. В городе остается почти 700 человек
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО