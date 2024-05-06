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Украина находится в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль

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Ответ дадут в июле

Украина находится в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке на членство на следующем саммите в Вашингтоне, который состоится в июле.

Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы осуществили все необходимые реформы и теперь находимся в шаге от приглашения (в Альянс - прим.)", - сказал Шмыгаль.

Отвечая на вопрос о том, примет ли Украина дополнительные войска из стран НАТО, Шмыгаль сказал, что "подкрепление, безусловно, поможет отбросить россиян, однако сейчас Украина просит у партнеров военную технику".

Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, через семь месяцев после полномасштабного вторжения России. В заявке говорилось, что Киев хочет ускоренной процедуры вступления в альянс без так называемого Плана действий по членству в НАТО.

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Источник:
CBC
Опубликовал: Александр Бураков
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