"Мы дали путь в большой футбол когорте игроков, среди которых - футболисты различных сборных Украины". В ФК Мункач выступили с заявлением

Недавно генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин заявил, что ФК "Мункач" переправляет футбольных талантов в Венгрию.

Пресс-служба закарпатской академии в свою очередь, рассказала о своих достижениях. Вероятно, это реакция на слова Дедышина.

"МФА - место, где воспитываются футбольные таланты. Уже с начала своей полноценной работы - открытием футбольной академии в с. Дерцен в 2021 году под руководством директора Золтана Иосифовича Сильваши "Мункач" стала сразу же одной из ведущих академий в Западной Украине.

Качественная менеджерская и селекционная работа в МФА, хорошая инфраструктура: шесть футбольных полей (два из которых с искусственным травяным покрытием), манеж, залы для фитнеса - все это сразу же сказалось на результатах команд, которые уверенно начали обыгрывать известных фаворитов в западной группе - львовские "УФК-Карпаты", "Карпаты", волынские "ВИК-Волынь", "Волынь" и других участников группы.

Уже в следующем сезоне по итогам выступлений в высшей лиге МФА попал в Элит-Лигу лучших команд страны. Во вновь созданной Элит-лиге команда "Мункач" U-16 сумела выйти во второй этап соревнований, где практически до последнего тура боролись за выход в стадию плей-офф. При этом достойно противостояли известным грандам отечественного футбола - киевскому "Динамо", донецкому "Шахтеру" и другим участникам группы. В течение этого небольшого отрезка времени академия дала путь в большой футбол целой когорте игроков, среди них - сборники юношеских, молодежных и олимпийской сборных Украины.

В их составе Александр Пищур, Максим Стрюков, Рамик Гаджиев, а Евгений Павлюк является кандидатом в состав олимпийской сборной Украины, которая впервые в истории примет участие в 23-х Олимпийских Играх в Париже. Воспитать таких игроков удалось благодаря слаженной и компетентной работе тренерского штаба "Мункача" под руководством опытного специалиста - спортивного директора Владимира Сергеевича Ревы. В тренерском составе МФА сейчас работают известные наставники за плечами которых выступления за титулованные отечественные клубы и тренерская работа в профессиональных клубах. Среди них - Сергей Ященко, Василий Рац, Виталий Пантилов, Олег Фамулевич, Виктор Гей, Александр Войтюк, Иван Физер, Владимир Воробец, Константин Кравченко, Николай Пушкарук, Виталий Данилов. Приятно, что среди коучей команд есть и наши бывшие воспитанники - Александр Днестровский, Виктор Трачук, Руслан Гогерчак, Виталий Трачук.

За указанные годы работы академии в рядах профессиональных клубов страны и за рубежом выступали и продолжают играть ряд наших воспитанников: Бако Кристиан - "Шахтер" (Донецк), Даниил Щепковский, Кайда Назар - ФК "Александрия", Виталий Нерух - "Заря" (Луганск), Лютнянский Максим - ФК "Ужгород", Евгений Павлюк - "Ворскла" (Полтава), Кевин Чинеду Дуруеке - "Буковина" (Черновцы), Добранский Дмитрий, Трачук Виктор, Сньозик Анатолий, Климковский Юрий, Пищур Александр - все "Мункач" (Мукачево), Древаль Богдан, Лаптев Александр - ФК "Минай", Стрюков Максим - "Ганновер" (Германия)

Конечно, этот список с каждым годом будет увеличиваться, ведь несмотря на сложные условия во время войны работаем именно ради этого. Поэтому продолжаем двигаться и развиваемся в заданном направлении!", - говорится в сообщении футбольной академии.