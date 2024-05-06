Министр обороны Италии: Западу следует использовать дипломатию для достижения мира в Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал страны Запада использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине. Его цитирует газета Il Messaggero.

Крозетто отметил, что Запад ошибочно считал, что его санкции могут остановить агрессию России, и он переоценил свое экономическое влияние в мире.

"Вместо этого... единственный способ решить этот кризис - это привлечь всех, сначала для достижения перемирия, а затем мира", - сказал он.

В ответ на возражение журналиста о том, что Путин не изъявил желания вести переговоры, Крозетто ответил:

"Это веская причина для нас больше стараться. Мы не должны отказываться ни от одного возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был".

В то же время министр обороны отметил, что Италия продолжит предоставлять оружие Украине, заявив, что это направлено на получение "времени и условий для достижения перемирия и мира".

Также Крозетто сказал, что если российские войска захватят Киев, это "неизбежно приведет к столкновению с другими государствами, которые не примут российские танки на своих границах".