Министр обороны Италии: Западу следует использовать дипломатию для достижения мира в Украине
Итальянский министр сомневается в возможности безоговорочной победы на поле боя
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал страны Запада использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине. Его цитирует газета Il Messaggero.
Крозетто отметил, что Запад ошибочно считал, что его санкции могут остановить агрессию России, и он переоценил свое экономическое влияние в мире.
"Вместо этого... единственный способ решить этот кризис - это привлечь всех, сначала для достижения перемирия, а затем мира", - сказал он.
В ответ на возражение журналиста о том, что Путин не изъявил желания вести переговоры, Крозетто ответил:
"Это веская причина для нас больше стараться. Мы не должны отказываться ни от одного возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был".
В то же время министр обороны отметил, что Италия продолжит предоставлять оружие Украине, заявив, что это направлено на получение "времени и условий для достижения перемирия и мира".
Также Крозетто сказал, что если российские войска захватят Киев, это "неизбежно приведет к столкновению с другими государствами, которые не примут российские танки на своих границах".
Популярное сейчас
- Сабо: Глупое заявление Максимова. Его слова будут давить на психологию игроков
- Судаков - о матче с Динамо: Это будет самая адская игра за последние два-три года
- Победы Динамо и Шахтера, контрастные результаты Мудрика, Яремчука и Трубина. Главные новости за 5 мая
- Буряк: Не думаю что Шевченко будет устраивать ситуация, когда о его поле деятельности будут говорить как о чем-то второсортном, провинциальном
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Комментарии 2