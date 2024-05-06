Сырский рассказал, на каких направлениях Россия сконцентрировала основные ударные силы

Основные ударные силы российских войск сосредоточены на Донбассе.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

"В связи со сложной ситуацией на Востоке, в течение двух суток работал в частях, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника. Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск.

Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов.

Во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделение дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА. Уверен, это поможет нашим подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери", - добавил Сырский.