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Сырский рассказал, на каких направлениях Россия сконцентрировала основные ударные силы

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Враг пытается выйти к Курахову и Покровску

Сырский рассказал, на каких направлениях Россия сконцентрировала основные ударные силы

Ukraine World news

Новина українською

Основные ударные силы российских войск сосредоточены на Донбассе.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

"В связи со сложной ситуацией на Востоке, в течение двух суток работал в частях, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника. Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск.

Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов.

Во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделение дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА. Уверен, это поможет нашим подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери", - добавил Сырский.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.05.2024 в 17:42
почему депутатов не отправляете на фронт--чем они лучше простых людей
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
06.05.2024 в 17:42
почему депутатов не отправляете на фронт--чем они лучше простых людей
Ответить
0
0

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