Под Кропивницким - масштабный пожар, горит предприятие Химрезерв. ВИДЕО

В поселке Новое Кропивницкого района в Кировоградской области произошел пожар на предприятии Химрезерв. Пожар удалось локализовать.

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Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По его словам, пожар в поселке Новом не связан с российской военной агрессией.

"По предварительному определению – это чрезвычайное событие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС. Дал задачу управлению по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения ОВА оперативно привлечь специалистов ГП областной центр контроля и профилактики болезней к исследованию качества воздуха", – информирует Райкович.

Впоследствии он сообщил, что пожар на Химрезерве был локализован.

"К сожалению, спасатели обнаружили одного погибшего", - говорится в сообщении.