Под Кропивницким - масштабный пожар, горит предприятие Химрезерв. ВИДЕО
Пожар в поселке Новом не связан с российской военной агрессией
kr.dsns.gov.ua
В поселке Новое Кропивницкого района в Кировоградской области произошел пожар на предприятии Химрезерв. Пожар удалось локализовать.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
По его словам, пожар в поселке Новом не связан с российской военной агрессией.
"По предварительному определению – это чрезвычайное событие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС. Дал задачу управлению по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения ОВА оперативно привлечь специалистов ГП областной центр контроля и профилактики болезней к исследованию качества воздуха", – информирует Райкович.
Впоследствии он сообщил, что пожар на Химрезерве был локализован.
"К сожалению, спасатели обнаружили одного погибшего", - говорится в сообщении.
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