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Кополовец: Тимощук всем показывал, что он искренний украинец, а потом так предать это все...

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У Кополовца спросили про Тимощука

Кополовец: Тимощук всем показывал, что он искренний украинец, а потом так предать это все...

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Карпат" Михаил Кополовец высказался относительно Анатолия Тимощука.

"Тимощук мог показать какую-то свою позицию. Я не говорю о звездах, это продажные люди. Тимощук всем показывал, что он искренний украинец, а потом так предать это все...

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Я пытался понять, почему он так делает. Понятно, что там семья, бизнес. Но предать своих людей – для меня это не стоит денег. Он мог найти механизм, чтобы уехать оттуда куда-то в Европу. Что-то продать. Потому что это твой народ – твои родные и близкие все здесь.

Я думаю, что этих людей для нас уже нет. О них надо забывать, таких много, к сожалению. Это так, но нам надо двигаться дальше.

Проработали ли Тимощука спецслужбы? Думаю, да. Посмотрите, в какой он команде работал столько лет. В "зените". Конечно, с ним работали, 100%. Но мы же не знаем всех нюансов, может он не имел шанса оттуда уехать. Хотя, может, он уже и мозгами ихний, мы же не знаем", - рассказал Кополовец.

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Источник:
Львівич
Опубликовал: Михаил Черныш
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