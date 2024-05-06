Кополовец: Если бы напали на Германию, Италию – они бы играли в футбол? А мы играем. Это уникальный народ

Экс-хавбек "Карпат" Михаил Кополовец поделился мыслями о войне в Украине и реакции на нее мирового сообщества.

– Твоя цитата больше года назад: "Прошел почти год, людей убивают – это террор. У мира нет механизма, чтобы остановить одного идиота". Есть ли сейчас этот механизм, как остановить этого сумасшедшего?

– Если бы он был – они бы его применили. Такое чувство, что многим людям, странам эта война выгодна. Я не верю, что нет механизма, потому что мы не какие-то, извини меня, инопланетяне. Мы белые люди в центре Европы, и по нам летят ракеты, просто убивают людей.

Среди бела дня летят сотни ракет, и мир на это смотрит уже второй год. Нам не дают ни нормального вооружения, самолетами нас кормят уже год или сколько. Нам дают, например, Хаймерсы – нам их нужно 100, а дают 10. Каких-то пушек нам нужно 200, а дают 30.

Такое ощущение, что им интересно, чтобы эта война была в замороженном состоянии, чтобы они немного нас, мы немного их – вот так это выглядит, к сожалению. А людей, такое чувство, что они не считают. Уже два года целый мир наблюдает, собираем уже 150 тысяч тех Раммштайнов и так далее.

Поверь мне, если бы нам дали реально оружие, мы бы точно их выгнали. И есть в мире, в Америке, в Европе это оружие. Нужны целые процессы. Эти самолеты F16 – сколько о них говорят? Лэнлдиз – сколько о нем говорят? Что такое лендлиз? Это прямая поставка оружия кораблями в безлимитном количестве, сколько нужно на фронт.

Мы постоянно испытываем нехватку боеприпасов, пушек и так далее. Одними людьми мы не вытащим. У них безлимитный ресурс, у нас человеческий ресурс не безлимитный. Плюс у них гибнут дураки, а у нас люди, которые самые идейные. Поэтому, если нам не дать оружия, мы сами не вытащим.

Ни одна страна мира не выдержала бы. Я не беру Америку и так далее. А мы еще и в футбол играем в такой ситуации, у нас еще чемпионат есть. Представь, что напали бы на Германию, на Италию – они бы играли в футбол эти страны? Никто, ни одна. А мы еще в футбол играем. Это уникальный народ, я считаю.