  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первые F-16 от Нидерландов для Украины поступят осенью, - министр обороны
В тренде

Первые F-16 от Нидерландов для Украины поступят осенью, - министр обороны

Общие новости

Согласно ранее согласованному плану

Первые F-16 от Нидерландов для Украины поступят осенью, - министр обороны

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.

Об этом во время брифинга в Вильнюсе сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает "Европейская правда".

Министр отметила, что именно такой график поставки истребителей Украине предусматривает прописанный план союзников.

Читайте такжеВице-премьер Венгрии заявил, что Будапешт не будет "отправлять на смерть" украинских мужчин-беженцев

"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", - рассказала Оллонгрен.

Нидерландский министр проинформировала, что сейчас украинские пилоты проходят обучение в ряде стран.

"И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", - добавила она.

Напомним, что ранее посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом. Речь идет не только о самолетах, но и системе обеспечения, обслуживании, наземных бригадах.

По теме
yellow-arrow
Кополовец: Если бы напали на Германию, Италию – они бы играли в футбол? А мы играем. Это уникальный народ
yellow-arrow
Кополовец: Тимощук всем показывал, что он искренний украинец, а потом так предать это все...
yellow-arrow
Вице-премьер Венгрии заявил, что Будапешт не будет "отправлять на смерть" украинских мужчин-беженцев
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости