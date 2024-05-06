Первые F-16 от Нидерландов для Украины поступят осенью, - министр обороны

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.

Об этом во время брифинга в Вильнюсе сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает "Европейская правда".

Министр отметила, что именно такой график поставки истребителей Украине предусматривает прописанный план союзников.

"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", - рассказала Оллонгрен.

Нидерландский министр проинформировала, что сейчас украинские пилоты проходят обучение в ряде стран.

"И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", - добавила она.

Напомним, что ранее посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом. Речь идет не только о самолетах, но и системе обеспечения, обслуживании, наземных бригадах.