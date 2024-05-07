Силы Обороны обезвредили более 1160 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал потери врага
Минус 25 танков и 37 артсистем
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях России в войне.
Кроме 1160 человек личного состава, за последние сутки украинские военные уничтожили более 150 единиц боевой техники.
Общие боевые потери российских оккупантов с 24.02.22 по 07.05.24.
- личного состава - около 476460 (+1160) человек,
- танков - 7405 (+25) ед,
- боевых бронированных машин - 14227 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 12287 (+37) ед,
- РСЗО - 1057 (+0) ед,
- средства ПВО - 792 (+1) ед,
- самолетов - 349 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9717 (+34),
- крылатые ракеты - 2149 (+1),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16509 (+32) ед,
- специальная техника - 2017 (+9)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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