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Силы Обороны обезвредили более 1160 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал потери врага

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Минус 25 танков и 37 артсистем

Силы Обороны обезвредили более 1160 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал потери врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях России в войне.

Кроме 1160 человек личного состава, за последние сутки украинские военные уничтожили более 150 единиц боевой техники.

Общие боевые потери российских оккупантов с 24.02.22 по 07.05.24.

  • личного состава - около 476460 (+1160) человек,
  • танков - 7405 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин - 14227 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 12287 (+37) ед,
  • РСЗО - 1057 (+0) ед,
  • средства ПВО - 792 (+1) ед,
  • самолетов - 349 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9717 (+34),
  • крылатые ракеты - 2149 (+1),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16509 (+32) ед,
  • специальная техника - 2017 (+9)
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война с россией генштаб
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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