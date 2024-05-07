Стали известны первые игроки медиафутбольной команды Шевченко и Лебиги
Мощная команда собирается
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Стали известны первые участники медиафутбольной команды "UA Steel" президента УАФ Андрея Шевченко и амбассадора ассоциации Михаила Лебиги.
Ими стали бывшие футболисты сборной Украины Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Андрей Воронин, а также экс-игрок "Динамо" и "Днепра" Валерий Федорчук.
Украинская команда "UA Steel" сыграет на турнире Kings World Cup, которую создал экс-защитник "Барселоны" Жерар Пике. Он пройдет с 26 мая по 8 июня в Мексике. Всего в турнире сыграют 32 команды.
Также известно, что Михаил Лебига будет президентом "UA Steel". Главной целью поездки команды на турнир станет социальная миссия. Прямые трансляции можно будет посмотреть на Twitch стримера.
Напомним, что Шевченко уже принимал участие в турнире Пике в 2023 году. Тогда обладатель Золотого мяча представлял команду Ultimate Mostoles.
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