Reuters: Семь государств ЕС придут на инаугурацию Путина, среди них - Франция
Не сходится с последней риторикой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
20 стран-членов Евросоюза будут бойкотировать так называемую инаугурацию на очередной президентский срок российского диктатора Владимира Путина. Впрочем, ожидается, что семь других стран пришлют своих представителей.
Об этом сообщает Reuters.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель был против участия блока в мероприятии, заявил представитель Петер Стано в Брюсселе.
Страны Балтии, которые не имеют послов в Москве, категорически отвергли возможность присутствия своих на "инаугурации".
"Мы считаем, что изоляция России, и особенно ее преступного лидера, должна продолжаться, - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, - Участие в "инаугурации" Путина неприемлемо для Литвы. Нашим приоритетом остается поддержка Украины и ее народа, который борется против российской агрессии".
Соединенные Штаты также не будут представлены ни на одном уровне во время официальных мероприятий в Москве. В то же время в Госдепе заявили, что считают Путина легитимным президентом РФ.
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