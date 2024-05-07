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Леоненко: Я - Феррари, а Милевский - Деу Ланос. Я - марсианин, а он - работник метро

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Экс-форвард сравнил себя с Милевским

Леоненко: Я - Феррари, а Милевский - Деу Ланос. Я - марсианин, а он - работник метро

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Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко сравнил себя с экс-форвардом киевлян Артемом Милевским.

- А давайте сравним вас с Милевским. Вы забивали "Спартаку", и он забивал "Спартаку". Интересно же, что вы думаете.

- Я забивал "Спартаку" и вся страна потом пила, а Милевский забивал "Спартаку" и никто внимания на это не обратил. Потому что там играли иностранцы, это был уже не тот "Спартак". Вот в чем разница. Когда я забил "Спартаку", то начали пить даже непьющие и те, кто не болел за "Динамо". Я сделал праздник для страны.

Это как сравнить, когда "Динамо" Лобановского обыграло "Барселону", и сейчас - когда "Барселону" только ленивый не обыгрывает. Как и "Баварию", впрочем. "Бавария" хоть и в полуфинале Лиги чемпионов, но посмотрите, кто ее обыгрывает в Бундеслиге.

"Бавария" сейчас - как "Динамо". Один в один! Сейчас "Бавария", как и "Динамо", вторая в чемпионате, при чем с таким огромным отставанием от "Байера", что и представить было невозможно.

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- Ну хорошо, спрошу прямо, кто круче: Леоненко или Милевский?

- Я здесь даже скромничать не буду. Я умею в футболе все. Мне повезло иметь очень быстрый рывок, плюс удар с обеих ног, прекрасно видел поле, и головой я играл очень хорошо. Милевский цеплялся за мяч и хорошо видел поле, но очень много падал. А теперь сравните: кто из нас лучше?

- Я хочу услышать ваш ответ.

- Пусть люди решают, но я думаю, что Артем даже близко со мной не стоит. Милевский любит Феррари, поэтому приведу такое сравнение. Я - Феррари, а Артем - Деу Ланос. Я - марсианин, а он - работник метро. Даже по сравнению с Саленко, а про Блохина я вообще молчу.

- А если вас с Блохиным сравнить?

- Блохин - номер 1. Олег Владимирович в футболе - это Гагарин, - сказал Леоненко.

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Артем Милевский Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.05.2024 в 13:01
Леоненко просто знахідка для журналістів і блогерів від футболу. Якби його не було, його треба було б придумати.
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Комментарии 4
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.05.2024 в 13:01
Леоненко просто знахідка для журналістів і блогерів від футболу. Якби його не було, його треба було б придумати.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.05.2024 в 12:27
Два дурника...))
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С Карпович (Ланівці)
07.05.2024 в 12:07
Послухати Леоненка,то складається враження що він десь в Ман Ю чи Реалі грав,а по суті +,-,60 голів в колгоспному чемпіонаті України,де крім Динамо були сільські Нафтовики,Вереси,Темпи,ітд.
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ANESTEZIO (Вінниця )
07.05.2024 в 11:55
Ти - алкаш і він- алкаш
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