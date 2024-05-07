Леоненко: Я - Феррари, а Милевский - Деу Ланос. Я - марсианин, а он - работник метро

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко сравнил себя с экс-форвардом киевлян Артемом Милевским.

- А давайте сравним вас с Милевским. Вы забивали "Спартаку", и он забивал "Спартаку". Интересно же, что вы думаете.

- Я забивал "Спартаку" и вся страна потом пила, а Милевский забивал "Спартаку" и никто внимания на это не обратил. Потому что там играли иностранцы, это был уже не тот "Спартак". Вот в чем разница. Когда я забил "Спартаку", то начали пить даже непьющие и те, кто не болел за "Динамо". Я сделал праздник для страны.

Это как сравнить, когда "Динамо" Лобановского обыграло "Барселону", и сейчас - когда "Барселону" только ленивый не обыгрывает. Как и "Баварию", впрочем. "Бавария" хоть и в полуфинале Лиги чемпионов, но посмотрите, кто ее обыгрывает в Бундеслиге.

"Бавария" сейчас - как "Динамо". Один в один! Сейчас "Бавария", как и "Динамо", вторая в чемпионате, при чем с таким огромным отставанием от "Байера", что и представить было невозможно.

- Ну хорошо, спрошу прямо, кто круче: Леоненко или Милевский?

- Я здесь даже скромничать не буду. Я умею в футболе все. Мне повезло иметь очень быстрый рывок, плюс удар с обеих ног, прекрасно видел поле, и головой я играл очень хорошо. Милевский цеплялся за мяч и хорошо видел поле, но очень много падал. А теперь сравните: кто из нас лучше?

- Я хочу услышать ваш ответ.

- Пусть люди решают, но я думаю, что Артем даже близко со мной не стоит. Милевский любит Феррари, поэтому приведу такое сравнение. Я - Феррари, а Артем - Деу Ланос. Я - марсианин, а он - работник метро. Даже по сравнению с Саленко, а про Блохина я вообще молчу.

- А если вас с Блохиным сравнить?

- Блохин - номер 1. Олег Владимирович в футболе - это Гагарин, - сказал Леоненко.