Россия прекратила использовать Крымский мост для поставки оружия на фронт, - The Independent

Россия, вероятно, перестала использовать незаконно построенный Керченский мост в оккупированном Крыму для транспортировки войск и техники на захваченные территории Украины.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков частного разведывательного агентства Molfar.

Спутниковые снимки показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, который перевозил около 55 вагонов горючего.

Отмечается, что использование Россией моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью морских безэкипажных катеров и взорвала часть проезжей части и железнодорожной линии.

Как сообщил генеральный директор Molfar Артем Старосек, решение российских властей прекратить использование Крымского моста для пополнения запасов военных сил совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.

"Киеву теперь следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где РФ прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией", - сказал он.

Новую железнодорожную линию, которая идет от Акимовки в Мелитополе и тянется до Бердянска и Мариуполя, прежде чем достичь российского Ростова, вероятно, будут использовать оккупационные войска для нового наступления.