СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, которые готовили убийство Зеленского

Группа российских агентов, в которую входили сотрудники Управления государственной охраны, готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского, руководителя ГУР Кирилла Буданова, главу СБУ Василия Малюка и других украинских чиновников.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы фсб по ликвидации Президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.



Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой фсб курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые "сливали" секретную информацию рф.



Так, враг активно разрабатывал планы по ликвидации Президента Владимира Зеленского. Одной из задач агентурной сети фсб был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране Президента, которые могли бы взять Главу государства в заложники, а затем его убить.



Кроме Владимира Зеленского враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.



Например, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой.



План врага был следующий: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона", - говорится в сообщении украинской спецслужбы в телеграмм-канале.